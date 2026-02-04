Motorola начала распространять обновление до Android 16 для смартфона Razr 2024, который также известен как Razr 50. Несмотря на то что компания уже обновила множество совместимых устройств, эта модель оставалась без новой версии ОС до недавнего времени.

Обновление было замечено в Канаде и выходит под номером прошивки W1UX36H.72-45-4. Размер загрузки составляет около 2 ГБ. Android 16 стал вторым крупным обновлением операционной системы для Razr 2024. Ещё одно обновление Android устройство получит в будущем, после чего ему будут доступны только обновления безопасности.

На данный момент апдейт доступен в Канаде, но в ближайшее время ожидается его распространение и в других регионах. Проверить наличие обновления можно в разделе «Настройки» — «Обновления системы». Перед установкой рекомендуется убедиться, что на устройстве достаточно свободного места и уровень заряда аккумулятора составляет не менее 40%.

После обновления пользователи получат ряд улучшений системы. В Android 16 режимы «Не беспокоить», «Режим сна» и «Режим вождения» теперь собраны в одном разделе настроек. Также появилась возможность создавать собственные режимы с индивидуальными настройками уведомлений, а включать и отключать их можно через панель быстрых настроек.

Упрощено подключение к Wi-Fi и мобильным точкам доступа. Если оба устройства используют один и тот же аккаунт Google, подключение к хотспоту возможно без ввода пароля.





Android 16 также улучшает поддержку слуховых аппаратов с низким энергопотреблением. Пользователь может выбрать, какой микрофон использовать во время звонков — смартфона или слухового аппарата, а также регулировать уровень окружающего звука для повышения разборчивости речи.

Кроме новых функций, обновление приносит улучшения безопасности, повышенную совместимость с современными приложениями, оптимизацию производительности, исправления ошибок и общее повышение стабильности работы системы.