Apple организовала закрытое медиамероприятие 2026 Apple TV Press Day в Санта-Монике, Калифорния, посвящённое стриминговому сервису компании. На мероприятии присутствовали нынешние и будущие звёзды оригинальных проектов Apple TV, включая Джона Хэмма, Аню Тейлор-Джой, Курта Рассела, Дженнифер Гарнер, Киану Ривза и Джеймса Марсдена.

Компания представила несколько оригинальных сериалов и фильмов, запланированных к выходу в ближайшие месяцы. Maximum Pleasure Guaranteed — комедийный триллер с Татьяной Маслани в главной роли — стартует 20 мая. Outcome, чёрная комедия с участием Киану Ривза, выйдет 10 апреля.

Второй сезон сериала Monarch: Legacy of Monsters получил трейлер перед возвращением на экраны 27 февраля. Cape Fear, психологический триллер, над которым в качестве исполнительных продюсеров работали Мартин Скорсезе и Стивен Спилберг, назначен на 5 июня. Кроме того, Apple показала новую рекламную кампанию Humans of Apple TV, демонстрирующую ранее не публиковавшиеся кадры из оригинальных постановок сервиса.