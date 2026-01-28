Компания Asus анонсировала ноутбук Zenbook Duo 14 (2026) в рамках своего мероприятия AI PC в Китае. Новинка получила сразу два 14-дюймовых сенсорных OLED-дисплея с разрешением 2,8K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 1000 нит.

Оба экрана поддерживают 10-битную цветопередачу, охват 100% цветового пространства DCI-P3 и HDR с контрастностью 1 000 000:1. Также заявлены антибликовое AR-покрытие и сертифицированная TÜV защита от синего света, что должно повысить комфорт при длительной работе.

В основе Zenbook Duo 14 (2026) лежит новейший процессор Intel Core Ultra X9 388H, изготовленный по техпроцессу Intel 18A. Чип включает 16 ядер и способен разгоняться до 5,1 ГГц. За графику отвечает встроенный ускоритель Intel Arc B390 с 12 Xe-ядрами и поддержкой XeSS 3, а также аппаратным декодированием AV1 и H.266. По заявлению Asus, суммарная производительность в ИИ-задачах достигает 180 TOPS.

Ноутбук оснащается 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой 9600 МТ/с и твердотельным накопителем PCIe 4.0 объемом до 2 ТБ. Используется двухбатарейная схема с общей емкостью 99 Вт·ч. Производитель заявляет до 32 часов воспроизведения локального видео при использовании одного экрана. Обновленная система охлаждения рассчитана на устойчивую мощность до 45 Вт и включает два вентилятора, тепловые трубки и увеличенные воздухозаборники.

Zenbook Duo 14 получил переработанный шарнир, который уменьшает зазоры между экранами и поддерживает несколько режимов использования: классический ноутбук, вертикальный режим, режим «водопад» и полностью разложенную на 180 градусов конструкцию для совместной работы. В корпус встроена металлическая подставка, а в комплект входит съемная магнитная Bluetooth-клавиатура с ходом клавиш 1,7 мм и большим тачпадом с поддержкой жестов. Также поддерживается ввод с помощью стилуса.





Набор портов включает два Thunderbolt 4 USB-C, один USB-A, HDMI 2.1 FRL и 3,5-мм аудиоразъем. Устройство поддерживает Wi-Fi 7, оснащено 1080p ИК-камерой с распознаванием лица и аудиосистемой Dolby Atmos с шестью динамиками. Asus также интегрировала ряд ИИ-функций, включая сводки документов, офлайн-распознавание изображений и локальный поиск по базе знаний.

Информация о стоимости Zenbook Duo 14 (2026) на данный момент не раскрыта.