Xcode 26.3 расширяет возможности программных ассистентов: Claude и ChatGPT теперь могут искать в документации, изучать структуру файлов, менять настройки проектов и проверять результаты через Xcode Previews — всё благодаря серверам Model Context Protocol.

Xcode 26.3 даёт Claude и OpenAI Codex доступ к поиску по документации, файловым структурам, настройкам проектов и визуальной проверке через Previews

Apple внедрила поддержку Model Context Protocol (MCP), позволяя добавлять любых ИИ-агентов с совместимостью с этим протоколом

Разработчики могут выбирать предпочитаемую модель в настройках Xcode — например, GPT 5.1 вместо GPT 5.2

Apple выпустила Xcode 26.3 с существенным улучшением поддержки программных ИИ-агентов. Обновление развивает функции искусственного интеллекта, представленные в Xcode 26 на WWDC 2025, предоставляя системам вроде Claude и ChatGPT расширенный доступ к фирменной среде разработки компании.

ИИ-агенты получили полноценный доступ к инструментам Xcode

С новой версией, по словам Apple, Claude и OpenAI Codex «могут искать в документации, изучать файловые структуры, обновлять настройки проектов и визуально проверять свою работу, захватывая Xcode Previews и итерируя сборки и исправления». Это контрастирует с предыдущими релизами Xcode 26, где те же агенты были ограничены в том, что могли видеть в окружении разработчика, что снижало их полезность. Согласно Apple, изменения дадут пользователям инструменты для оптимизации процессов и повышения эффективности работы.

Разработчики добавляют Claude и Codex в терминал Xcode через раздел Intelligence в меню настроек приложения. После выбора провайдера интерфейс позволяет также указать предпочитаемую модель. Если вам больше нравятся результаты, скажем, GPT 5.1, а не GPT 5.2, можно использовать старшую систему.

Model Context Protocol открывает дорогу другим ИИ-агентам

Более тесную интеграцию с Claude и Codex обеспечили серверы Model Context Protocol (MCP), развёрнутые Apple. MCP — технология, которую Anthropic представила осенью 2024 года, чтобы упростить обмен данными больших языковых моделей вроде Claude со сторонними инструментами и системами. С момента дебюта MCP стал отраслевым стандартом — OpenAI, например, приняла протокол в прошлом году для организации собственного набора подключений.





Apple сообщает, что работала напрямую с Anthropic и OpenAI для оптимизации использования токенов в Xcode, но внедрение MCP означает, что разработчики смогут добавлять в терминал любых программных агентов с поддержкой этого протокола в будущем. Xcode 26.3 доступен для загрузки всем участникам Apple Developer Program с сегодняшнего дня, версия для Mac App Store появится «в ближайшее время».