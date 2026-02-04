ugreen neodrive go
Компания Ugreen расширила линейку устройств хранения данных, представив портативный SSD NeoDrive Go с поддержкой USB4. Новинка выполнена в ультракомпактном корпусе размером с банковскую карту и предлагает скорость передачи данных до 3800 МБ/с, 1 ТБ встроенной памяти и повышенную прочность, однако стоит заметно дороже большинства аналогов.

В 2026 году Ugreen активно развивает направление накопителей. Ранее компания показала NAS-системы с поддержкой ИИ на выставке CES 2026, а также уже продаёт в США жёсткие диски и различные корпуса для NVMe-накопителей, включая модель с поддержкой Thunderbolt 5 и пропускной способностью 80 Гбит/с. NeoDrive Go стал очередным шагом в этом направлении и ориентирован на максимальную портативность.

Габариты SSD составляют 8,8 × 5,5 × 1,2 см, а вес — всего 70 граммов, что сопоставимо с весом кейса от AirPods Pro. Несмотря на компактность, устройство рассчитано на падения с высоты до 2,1 метра благодаря прочному корпусу с покрытием на основе эксимеров. В накопитель встроен плетёный кабель USB4 длиной около 14 см, который также можно использовать как ремешок для переноски.

Поддержка USB4 позволяет достигать скорости передачи данных до 3800 МБ/с, однако для этого потребуется компьютер с портом USB4 или Thunderbolt 3 и выше. При подключении к обычным USB-C устройствам, включая смартфоны, накопитель также будет работать, но с меньшей скоростью. Ugreen отмечает, что SSD можно напрямую подключать к iPhone для записи видео в формате ProRes с разрешением 4K и частотой 120 кадров в секунду, а объёма в 1 ТБ хватит для хранения больших видеопроектов.

В США Ugreen NeoDrive Go с объёмом 1 ТБ уже поступил в продажу по цене 500 долларов. Это делает его значительно дороже конкурентов, включая другие портативные SSD с поддержкой USB4, а также даже некоторые модели на 2 ТБ, что может стать решающим фактором для многих покупателей.


