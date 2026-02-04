Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан объявил на саммите Cisco по искусственному интеллекту о запуске производства специализированных графических процессоров (GPU), которые станут ключевым элементом стратегии компании в борьбе за рынок ускорителей для ИИ.

Новое подразделение возглавит Кеворк Кечичян, исполнительный вице-президент Intel по направлению центров обработки данных, пришедший в компанию в сентябре 2025 года в рамках кадровой перестройки, нацеленной на привлечение инженеров с опытом в области специализированных чипов. В январе к команде также присоединился Эрик Демерс, бывший старший вице-президент Qualcomm по разработкам, проработавший в компании более 13 лет. Тана подчеркнул, что проект находится на ранней стадии формирования, и финальная архитектура будет определяться в тесном диалоге с ключевыми заказчиками.

Хотя NVIDIA не является изобретателем GPU, именно её последовательная стратегия по адаптации графических процессоров для вычислений в области искусственного интеллекта принесла компании доминирующие позиции и рыночную капитализацию, превышающую $3 трлн. Intel, столкнувшаяся с падением доли на рынке серверных CPU и провалами в своевременном освоении новых техпроцессов, теперь пытается скопировать эту успешную модель, делая ставку на гибкость и ориентацию на запросы крупных клиентов, таких как облачные провайдеры и разработчики ИИ-систем.

Эксперты отмечают, что для успеха Intel необходимо решить несколько критических задач: создать не просто конкурентоспособный чип по производительности, но целостную программную экосистему (подобную CUDA от NVIDIA), обеспечить достаточные объёмы производства на собственных фабриках и предложить привлекательную цену. Выход первых продуктов ожидается не ранее 2027-2028 годов. Тем временем NVIDIA продолжает укреплять свои позиции, анонсируя архитектуру Blackwell Ultra, а AMD и растущие китайские производители, такие как Biren и Moore Threads, также наращивают усилия в этом сегменте. Для Intel это движение — не просто расширение портфеля, а вопрос долгосрочного выживания в эпоху, когда спрос на классические CPU растёт гораздо медленнее, чем на специализированные ускорители ИИ.