Google разрабатывает новую операционную систему под кодовым названием Aluminum, которая окончательно объединит платформы ChromeOS и Android для ноутбуков. Согласно судебным документам, обнародованным в рамках антимонопольного дела против Epic Games, полномасштабный релиз системы может состояться не раньше 2028 года, а закрытое тестирование начнётся в конце 2026-го.

Основная цель проекта — позволить запускать все нативные приложения Android напрямую на Chromebook, избавив пользователей от зависимости от веб-версий сервисов и ограничений совместимости. В настоящее время ChromeOS полагается на браузер Chrome для большинства задач, что создаёт барьеры для офлайн-работы и специализированного софта. Судя по утечкам, опубликованным 9to5Google, интерфейс Aluminum заимствует элементы из Android для больших экранов, включая обновлённую панель задач, оптимизированную для ноутбуков.

Тем не менее, как следует из документов, Google не планирует отказываться от ключевых компонентов своей экосистемы. Окружной судья США Амит Мехта в декабре 2025 года освободил ChromeOS от ограничений, наложенных на Android, постановив, что браузер Chrome является «необходимым компонентом» этой ОС. Это означает, что Aluminum, вероятно, сохранит глубокую интеграцию с Chrome и магазином Google Play, что позволит компании сохранить контроль над платформой.

Ранее руководство Google заявляло о планах представить новую версию ChromeOS в 2026 году. Глава подразделения Chrome Самир Самат в сентябре 2025-го подтверждал эти сроки, а CEO Qualcomm Кристиано Амон называл систему «невероятной» после личного демо. Однако в судебных заседаниях представители Google выражали большую осторожность, используя формулировки «мы надеемся выпустить в 2026 году» и указывая, что полноценный выход может затянуться до 2028-го.

Вопрос поддержки существующих устройств остаётся открытым. Google гарантировала 10 лет обновлений для Chromebook, но с учётом планов по полному отказу от ChromeOS к 2034 году многие текущие модели могут не получить полноценный переход на Aluminum. Это создаёт риски для образовательного сегмента и корпоративных клиентов, которые массово закупали Chromebook в расчёте на долгосрочную поддержку.



