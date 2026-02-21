Шоуранер «Daredevil: Born Again» Dario Scardapane заявил, что у него «смешанные чувства» по поводу политического фокуса второго сезона: действия, в которых мэр Фиск ужесточает порядок и появляется антивигилантная спецгруппа, получаются очень актуальными — почти спорными — но в перспективе он хочет вернуть сериал к более «уличному» формату в духе комиксов Фрэнка Миллера.

Сезон 2 превращает власть мэра Фиска (Vincent D’Onofrio) в масштабный рычаг давления на город и Метта Мердока (Charlie Cox). По словам шоураннера, команда сознательно позаимствовала из комиксов элементы вроде антивигилантной группы и придала им экранную форму, но некоторые сцены, снятые ещё год назад, сейчас кажутся слишком созвучными реальным событиям в США.

Чем сезон 2 отличается от первого

Сюжет: Фиск как мэр усиливает контроль над Нью-Йорком — давление на закон и порядок выходит на политический уровень.

Новые силы: появляется антивигилантная спецгруппа — элемент из комиксов переосмыслен для сериала.

Тон: авторы играют с политической интригой, но шоураннер намерен постепенно вернуть «уличный» стиль классических арок о Сорвиголове.

Источники влияния: шоу ссылается на поздний период Фрэнка Миллера в комиксах, то есть на более приземлённую, жёсткую манеру повествования.

Это сочетание политической драмы и уличного нуара делает сезон 2 близким по духу к проектам Marvel последних лет, которые делали больший акцент на последствиях власти — например, сериалы, исследовавшие постгероическую мораль и институты власти.

«У меня смешанные чувства… Мы писали это, понимая: вот что он делает. Антивигилантная группа — часть комиксов. Мы создали их и одели по комиксам. Есть несколько эпизодов, снятых год назад, которые сейчас могут казаться чересчур в духе новостей, и это нас всех немного выбивает из колеи… Когда это становится слишком актуальным, кажется, что мы отходим от большого, мифологического языка жанра». Dario Scardapane, шоураннер

Кого затронет политический фокус

В краткой перспективе удар приходится на Метта Мердока и его ближайшее окружение: ужесточение мер и легитимизация преследования «внеправовых» мстителей усложнит и без того шаткое положение героя. Для зрителей это означает более прямую политическую рефлексию в сюжете — не просто криминальные разборки, а явный конфликт с институциональной силой.

В широком смысле это часть тренда: супергеройские шоу всё чаще обращаются к реальным политическим темам, от вопросов власти до легитимности насилия. Scardapane признаёт, что это «было весело», но не хочет, чтобы шоу превратилось в сериал о чисто политических манёврах — он планирует «закрыть» арку Фиска и вернуться к более «уличной» истории.





Что будет дальше

По словам шоураннера, финал «мэрской» линии близок, и дальше команда намерена сместить акцент в сторону арок в духе Миллера — то есть плотной, локальной криминальной хроники с героем на грани. Для фанатов это обещание уменьшения политизированной повестки и возвращения к тому, за что многие полюбили персонажа в адаптациях 2010-х.

Открытый вопрос в том, как зрители примут такой переход: часть аудитории ценит свежую политическую остроту, другая — ждёт традиционного уличного нуара. Ответ покажут рейтинги и обсуждение в соцсетях после премьеры следующего эпизода — а пока сериал балансирует между двумя полюсами, сохраняя и одну, и другую.