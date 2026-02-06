Lenovo представила в Китае обновлённые версии ноутбуков ThinkBook 14+ и ThinkBook 16+, оснастив их новейшим APU AMD семейства Gorgon Point — Ryzen AI 7 H 450 с 8 ядрами и 16 потоками. При этом остальные характеристики устройств остались без изменений, сохранив премиальный уровень, включая поддержку высокоскоростных внешних видеокарт.

В основе новинок лежит процессор AMD Ryzen AI 7 H 450, который сочетает 4 ядра Zen 5 и 4 энергоэффективных ядра Zen 5c. По сути, это обновлённая версия Ryzen AI 7 350 с повышенной на 100 МГц тактовой частотой и поддержкой более быстрой памяти. Согласно утёкшим результатам Geekbench 6, данный чип в некоторых тестах даже немного превосходит Apple M4.

Дискретной графики в ноутбуках нет — за обработку графики отвечает встроенный Radeon 860M. Для более тяжёлых задач Lenovo предусмотрела разъём TGX, позволяющий подключать внешние видеокарты с пропускной способностью до примерно 64 Гбит/с, что сопоставимо с OCuLink.

ThinkBook 14+ оснащается 14,5-дюймовым дисплеем с разрешением 3072 × 1920 пикселей и частотой обновления 120 Гц, а также 100% охватом цветового пространства DCI-P3. Старшая модель ThinkBook 16+ получила экран 3200 × 2000 пикселей с частотой 165 Гц. Набор портов включает два USB4 Type-C, два USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1, Ethernet, интерфейс TGX для графики, 3,5-мм аудиоразъём и слот для SD-карт.

Оперативная память представлена двухканальной LPDDR5X-8533, а для накопителей предусмотрены два слота M.2 2280. Среди других особенностей — инфракрасная камера с поддержкой Windows Hello, физическая шторка веб-камеры, аудиосистема с четырьмя динамиками, аккумулятор ёмкостью 99,9 Вт·ч, поддержка Wi-Fi 7 и аксессуаров MagicBay.





Версии Lenovo ThinkBook 14+ и 16+ с 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ уже поступили в продажу в Китае по цене 6 999 юаней (примерно $1 008). Информации о глобальном запуске пока нет.