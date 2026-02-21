NASA готовится к откату ракеты SLS с пусковой площадки — специалисты обнаружили перебой в подаче гелия в верхней ступени, и это «почти наверняка» повлияет на мартовское окно запуска миссии Artemis 2. В краткосрочной перспективе решение об откате в корпус сборки аппаратуры (VAB) позволит командам проводить диагностику и ремонты, но автоматически сдвинет попытку старта как минимум на несколько недель.

Когда может стартовать Artemis 2

Мартовское окно, которое NASA рассматривало как приоритетное, короткое: целевые даты — 6-9 марта и запасная попытка 11 марта. Если ракета не уйдёт в эти даты, следующая серия благоприятных дней выпадает примерно через три недели — 1 апреля, 3-6 апреля и 30 апреля. Откат на VAB автоматически исключит запуск в первую мартовскую серию и поставит задачу сохранить апрельское окно, если позволит время на диагностику и ремонт.

Решение о возможном откате появилось после ночных данных телеметрии: команды увидели перебой в потоке гелия через промежуточную криогенную ступень SLS (ICPS). Это произошло уже после успешного мокрого генерального прогона (WDR), завершённого 19 февраля, на котором ракета была заправлена — и тогда утечек гелия не фиксировали.

Что не так с верхней ступенью SLS

Гелий в верхней ступени не «для красоты»: он прессуризирует баки с жидким водородом и жидким кислородом и поддерживает условия, при которых нормально работают двигатели и клапаны. Перебой в подаче гелия может привести к неправильной прессуризации, отказам в управлении двигателями или некорректной работе систем термической защиты — риски, которые нельзя ставить под угрозу при пилотируемой миссии.

«Команды активно просматривают данные и предпринимают шаги, чтобы подготовить варианты отката, чтобы NASA могла решить проблему как можно скорее, в то время как инженеры определяют наилучший путь вперёд. Чтобы защитить варианты для работ и на площадке B, и в VAB, команды готовят удаление платформ доступа к площадке, установленных вчера, которые имеют ограничения по ветру и не могут быть сняты при сильном ветре, которого ожидают завтра.» NASA, блог агентства

Эти строки из официального обновления объясняют оперативные ограничения: на площадке установили временные платформы доступа для проверки системы разрушения полёта (flight termination system), но сильный ветер делает их демонтаж опасным, а сохранение платформ мешает откату — отсюда и срочные приготовления к перемещению ракеты.





Почему это похоже на старые проблемы

Архив ошибок SLS не пуст: в 2022 году миссия Artemis 1 несколько раз откладывалась из‑за утечек жидкого водорода при заправке. На этом фоне любой аномальный сигнал при подготовке к пилотируемой миссии получают с повышенным вниманием — цена ошибки огромна, потому что на борту будут люди (три астронавта NASA и один канадский космонавт) и дорогостоящая капсула Orion.

На практике это значит, что даже если проблема окажется локальной и быстрой в ремонте, расписание полётов и логистика наземных служб (крепления, проверки, персонал) потребуют времени на повторную подготовку, а сроки на стыковку с орбитальными и наземными траекториями сохраняются жёсткими.

Какие варианты развития событий

Вариант A: быстрый локальный ремонт на площадке — команды сохраняют мартовский запуск. Это маловероятно: телеметрия уже подтвердила перебой, а логистика демонтажа вспомогательных платформ и работы при прогнозе сильного ветра усложняет задачу.

Вариант B (реалистичный): откат в VAB, подробная диагностика и ремонт, и перенос на одно из апрельских окон. Такой сценарий даёт инженерам пространство для тестов, но съедает временные резервы и увеличивает стоимость подготовки.

Вариант C: обнаружение более серьёзной неисправности, требующей замены компонентов или длительных работ — тогда стоит ожидать более серьёзного сдвига графика Artemis и пересмотра расписания последующих миссий программы.

Короткие окна запуска и сложность заправки криогенными компонентами — постоянный фактор риска для ракет подобного класса. Даже небольшой сигнал о сбое гелия нельзя игнорировать, когда на кону пилотируемая миссия и дорогостоящие корабли.

Что дальше: следите за официальными обновлениями NASA на ближайшие дни — именно от результатов диагностики и скорости ремонта будет зависеть, окажется ли Artemis 2 в марте в воздухе или улетит в апрельскую попытку. И это ещё раз напоминает, что подготовка пилотируемых полётов за пределы низкой орбиты остаётся тонкой инженерной дисциплиной, где расписание всегда подчинено безопасности и физике, а не календарю.

