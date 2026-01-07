На выставке CES 2026 бренд ASUS Republic of Gamers обновил свою линейку игровых ноутбуков Zephyrus, представив новые модели Zephyrus G14 и Zephyrus G16. Обе новинки получили заметно более мощные характеристики и продвинутые дисплеи, а также аппаратную готовность к ИИ-задачам, сохранив при этом компактность и портативность. Ниже — всё, что известно о новых моделях.

ROG Zephyrus G14 образца 2026 года делает ставку на баланс между мобильностью и высокой игровой производительностью. Ноутбук выполнен в компактном 14-дюймовом корпусе и весит около 1,5 кг. В основе устройства лежат процессоры Intel Core Ultra третьего поколения, обеспечивающие до 50 TOPS вычислительной мощности для нейронных задач, что повышает производительность как в играх, так и в рабочих приложениях. За графику отвечает видеокарта вплоть до NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU, что является впечатляющим уровнем для столь компактного форм-фактора.

Также ASUS предложит версию с новейшими процессорами AMD Ryzen AI в паре с видеокартой RTX 5060. Ноутбук оснащается 3K OLED-дисплеем Nebula HDR с частотой обновления 120 Гц, временем отклика 0,2 мс и пиковой яркостью до 1100 нит. Такой экран отлично подходит как для соревновательных игр, так и для просмотра мультимедиа. За звук отвечает система из шести динамиков. Корпус выполнен из алюминия, обработанного на ЧПУ-станке, а крышка украшена обновлённой подсветкой Slash Lighting. В числе интерфейсов — Thunderbolt 4, порты USB-C и USB-A, HDMI 2.1, полноразмерный слот для SD-карт, а также поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0.

Для тех, кому нужен больший экран без компромиссов по производительности, ASUS предлагает ROG Zephyrus G16 2026 года. Он оснащён 16-дюймовым OLED-дисплеем Nebula HDR с разрешением 2.5K, частотой обновления 240 Гц, временем отклика 0,2 мс и пиковой яркостью 1100 нит. Экран поддерживает NVIDIA G-SYNC, обеспечивая более плавное изображение в играх при использовании совместимых видеокарт. Внутри установлены процессоры Intel Core Ultra Series 3 и видеокарта вплоть до NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU.

Такая конфигурация позволяет запускать требовательные игры с высокими частотами кадров и комфортно работать с ресурсоёмкими творческими задачами. Для повышения стабильной производительности в ручном режиме увеличен лимит энергопотребления графического процессора. Как и G14, модель G16 располагает NPU-модулем с производительностью до 50 TOPS для ИИ-функций, включая апскейлинг в реальном времени и генеративные инструменты. ASUS также доработала систему охлаждения, улучшив вентиляцию, переработав нижнюю панель и применив жидкий металл на процессоре для эффективного отвода тепла.





Благодаря более крупному корпусу G16 получил полноразмерный слот для SD-карт, расширенный набор портов и при этом остался относительно лёгким — около 1,85 кг. По части беспроводных и проводных подключений он соответствует младшей модели, предлагая Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thunderbolt 4 и несколько портов USB-A.

Глобальный релиз обновлённых ASUS ROG Zephyrus G14 и G16 запланирован на вторую половину 2026 года. Информация о ценах, точных датах выхода и региональной доступности будет раскрыта ближе к началу продаж.