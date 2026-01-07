Casio вновь объединилась с японским производителем сумок Porter для выпуска специальной версии часов под названием G-Shock x POTR DW-5600. Как и предыдущая модель, созданная в рамках этого сотрудничества, новинка будет продаваться исключительно в Японии — только в фирменных магазинах Porter и в онлайн-магазине материнской компании Yoshida & Co.

Часы получили бирюзово-синие акценты на корпусе и ремешке. В LCD-дисплей встроен скрытый логотип POTR, который становится виден только при включении подсветки. На задней крышке из нержавеющей стали выгравирован фирменный смайлик бренда, а на полимерном ремешке нанесены логотипы «POTR» и «YOSHIDA & Co.».

Если модель сотрудничества 2023 года была основана на DW-5900-1 и использовала электролюминесцентную подсветку, то новая версия построена на базе G-Shock DW-5600UE-1 — обновлённой интерпретации классической модели DW-5600E-1, впервые выпущенной в 2012 году. В ней традиционная EL-подсветка заменена на современный яркий светодиод Super Illuminator. Он обеспечивает чёткое белое свечение и одновременно повышает автономность — до пяти лет работы от одной батарейки CR2016.

Функциональность и конструкция остались без изменений. Часы по-прежнему обладают ударопрочностью, водонепроницаемостью до 200 метров, минеральным стеклом и стандартным набором инструментов: секундомер с точностью до 1/100 секунды и фиксацией промежуточных результатов, 24-часовой таймер обратного отсчёта с автоповтором, многофункциональный будильник и световой сигнал оповещения.

G-Shock x POTR DW-5600 поступят в продажу в Японии 10 января по цене 25 300 иен (примерно 162 доллара США).



