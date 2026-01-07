Внутри бывшего конгломерата BBK Electronics продолжаются структурные изменения, и очередным шагом стало возвращение Realme в статус суббренда Oppo. Об этом сообщает китайское издание Leifeng.com со ссылкой на внутренние источники в Oppo. Согласно опубликованной информации, основатель и генеральный директор Realme Скай Ли сохранит свои текущие обязанности и продолжит руководить брендом Realme, но уже в рамках управленческой структуры Oppo.

Сообщается, что Oppo намерена усилить внутреннее взаимодействие между брендами Oppo, Realme и OnePlus, а также повысить эффективность управления ресурсами и ускорить глобальную экспансию Oppo. В новой организационной модели Oppo будет выступать в роли головного бренда, тогда как OnePlus и Realme сохранят статус дополняющих суббрендов с собственными маркетинговыми стратегиями и позиционированием.

При этом изменения не повлияют на планы по выпуску новых устройств Realme — все запланированные продукты выйдут в срок. Однако Realme будет интегрирована в систему послепродажного обслуживания Oppo, которая включает более 5 000 физических сервисных и розничных точек по всему Китаю.

Напомним, Realme изначально была запущена как суббренд Oppo в мае 2018 года, но уже позже в том же году получила статус самостоятельной компании. Конгломерат BBK Electronics, в который входили Oppo, vivo, OnePlus, iQOO и Realme, окончательно прекратил существование в 2023 году. На его месте остались отдельные компании Oppo, vivo и imoo, специализирующаяся на детских умных часах.