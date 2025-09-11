Компания Samsung объявила о пополнении Samsung Art Store коллекцией Vogue. Теперь владельцы телевизоровSamsung The Frame и The Frame Pro могут установить на экран двадцать фотографий и арт-работ, созданных за более чем столетнюю историю журнала.

Vogue Collection в Samsung Art Store

В новую подборку вошли культовые обложки и редакционные материалы Vogue. Для коллекции были отобраны 20 произведений из архива на 400 тысяч работ, хранящегося в контролируемых условиях. Выбор делали кураторы Vogue совместно с Дарией Грин, глобальным руководителем по контенту и кураторству Samsung.





После обновления в Art Store насчитывается более 4000 произведений искусства, доступных пользователям в 115 странах — такой масштабный выбор не предлагает ни один другой производитель телевизоров.

Какие работы вошли в коллекцию Vogue

В числе опубликованных в Art Store изображений:





«The Divers» Джорджа Хойнинген-Гюне (1930);

портрет модели Иман в юбке Yves Saint Laurent, снятый Куркеном Пакчанианом (1977);

«Rene Russo in Arequipa» Франческо Скавулло (1976);

фотография моделей Мелани Кейн, Беверли Джонсон, Лизы Купер и Пэт Кливленд в ансамблях John Anthony (1976), снятая Дюэйном Майклсом;

снимок модели на красном Continental Mark IV 1959 года, сделанный Джоном Роуллингсом.

Цитата Samsung

Комментируя запуск, директор по развитию бизнеса Samsung Кайл Менгес отметил: