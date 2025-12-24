Компания Realme готовится представить сразу несколько новинок 6 января: смартфоны Realme 16 Pro и Realme 16 Pro+, а также наушники Realme Buds Air8. Однако на этом список не заканчивается — в тот же день состоится официальный анонс планшета Realme Pad 3.

Опубликованное компанией изображение подтверждает, что устройство будет доступно как минимум в двух цветах. Полные технические характеристики планшета пока не раскрыты, но Realme уже сообщила ключевые особенности: дисплей с разрешением 2.8K, выполненный в формате Book-View Display, а также ёмкий аккумулятор на 12 200 мА·ч.

На задней панели Realme Pad 3 размещён модуль камеры необычной формы со скруглёнными углами. Внутри блока находятся круглая вспышка и два круглых элемента, однако, судя по всему, реальная камера там всего одна.

Планшет будет поддерживать работу со стилусом и Bluetooth-клавиатурой, но оба аксессуара придётся приобретать отдельно. Realme позиционирует Pad 3 как «самый умный планшет для студентов», разработанный для того, чтобы сделать обучение более удобным и эффективным.

Отдельный акцент делается на функциях искусственного интеллекта. Планшет предложит AI-инструменты для обучения, которые помогут быстрее конспектировать, легче понимать учебный материал и лучше организовывать заметки и учебные файлы.





Ожидается, что в ближайшие дни Realme поделится дополнительной информацией о Pad 3 перед его официальным анонсом 6 января.