Ранее в этом месяце сообщалось, что Samsung может стать поставщиком чипов HBM4 для будущего Tensor Processing Unit (TPU), предназначенного для ускорения задач искусственного интеллекта. Тогда южнокорейская компания опровергла эту информацию. Однако теперь стало известно, что подразделение Samsung Foundry всё же может получить более значимую роль — заняться непосредственным производством следующего поколения TPU для Google.

Согласно новому сообщению в соцсети X, топ-менеджеры Google посетили полупроводниковый завод Samsung в городе Тейлор, штат Техас, чтобы обсудить возможные объёмы поставок TPU. Google разрабатывает этот процессор совместно с Broadcom, и ожидается, что он будет примерно на 80 процентов дешевле ускорителя Nvidia H100, при этом обеспечивая сопоставимую или даже более высокую производительность.

В последние годы бизнес Samsung по контрактному производству чипов испытывал трудности с привлечением клиентов. Однако ситуация начала меняться: компания добилась прогресса в технологиях, в том числе разработала второе поколение 2-нм техпроцесса SF2P. Это уже позволило Samsung получить контракты на производство чипов для Apple и Tesla.

По слухам, в ближайшем будущем к списку клиентов могут добавиться AMD и xAI. Если же Google также выберет Samsung Foundry в качестве производственного партнёра, это станет серьёзным стимулом для роста и укрепления позиций полупроводникового бизнеса Samsung.