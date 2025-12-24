Oppo может выпустить свои новые флагманские устройства раньше ожидаемого срока. Ранее считалось, что камерофон Find X9 Ultra дебютирует в апреле 2026 года, однако свежая утечка указывает на более ранний анонс. Параллельно компания, по слухам, ускорила подготовку к запуску складного смартфона Find N6.

По информации инсайдера Smart Pikachu с платформы Weibo, Oppo Find X9 Ultra представят в Китае уже в марте следующего года. В то же время складной Oppo Find N6 может выйти ещё раньше — до китайского Нового года 2026, который приходится на 17 февраля.

Ожидается, что Find X9 Ultra станет одним из самых продвинутых камерофонов на рынке. Смартфону приписывают двойную основную камеру с датчиками по 200 Мп, а также 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с 10-кратным оптическим зумом. В качестве процессора, вероятно, будет использоваться Snapdragon 8 Elite Gen 5. Также подтверждается наличие аккумулятора ёмкостью более 7000 мА·ч.

Складной Oppo Find N6, согласно утечкам, тоже получит чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятор ёмкостью свыше 6000 мА·ч. Устройство оснастят большим 8,1-дюймовым внутренним экраном и внешним дисплеем диагональю 6,6 дюйма. В камере ожидается 50-мегапиксельный основной модуль и 50-Мп перископ с 3-кратным оптическим зумом.