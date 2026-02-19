Вслед за глобальным запуском Find X9 и линейки Reno 15, Oppo работает над новой моделью в флагманской серии — Find X9s. Согласно эксклюзивным данным SmartPrix, устройство получит компромиссные характеристики между базовой и Pro-версией, ориентируясь на пользователей, которые ценят производительность и автономность в чуть более компактном корпусе.

Сердцем Find X9s станет новейший процессор MediaTek Dimensity 9500s, анонсированный в январе 2026 года. Это слегка удешевлённая версия топового Dimensity 9500 с незначительно сниженными частотами, но сохранением архитектурных особенностей — комбинации производительных ядер Cortex-X9 и энергоэффективных Cortex-A7xx. Смартфон получит 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K (примерно 2800×1260 пикселей) и частотой обновления 120 Гц, что повторяет характеристики старших моделей.

Наиболее впечатляющим аспектом новинки станет аккумулятор ёмкостью 7025 мАч — на 25% больше, чем у конкурентов в этом классе. Быстрая проводная зарядка мощностью 100 Вт позволит восполнить заряд за 30-40 минут. Однако, в отличие от Find X9, модель X9s лишится беспроводной зарядки, что выглядит осознанным шагом для удешевления и сохранения тонкого корпуса.

Oppo не стала урезать фотографические возможности: тройная задняя камера включает три 50-мегапиксельных модуля — основной, сверхширокоугольный и перископический телеобъектив с оптическим зумом. В основном модуле могут использоваться сенсоры Samsung JN5 или Sony LYT-700 в зависимости от партии. Фронтальная камера — 32 Мп. Пока неизвестно, получит ли X9s ту же систему стабилизации и обработки изображений, что и Find X9 Pro, но наличие перископа уже говорит о серьёзных фотографических амбициях.

Устройство будет предлагаться в двух конфигурациях: 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. Операционной системой станет Android 16 с фирменной оболочкой ColorOS 16, которая, как ожидается, принесёт новые ИИ-функции и улучшенную интеграцию с облачными сервисами.





Согласно источникам, глобальный релиз Find X9s запланирован на второй квартал 2026 года (апрель-июнь). Цена пока не разглашается, но аналитики предполагают, что она будет на 15-20% ниже, чем у Find X9 Pro, и составит около $700–800 за базовую версию. Это позволит Oppo закрыть нишу между субфлагманами и полноценными премиальными устройствами, конкурируя с Samsung Galaxy S26 FE и Xiaomi 15T.