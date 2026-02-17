Появились признаки того, что Xiaomi готовится к глобальному выпуску нового специального смартфона. Флагман, известный в Китае как Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, может выйти за пределы домашнего рынка под названием Leica Leitzphone powered by Xiaomi, сохранив фирменные инновационные элементы управления зумом.

Напомним, Xiaomi представила Xiaomi 17 Ultra Leica Edition одновременно с обычными Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra. Устройство получило модельный номер 25128PNA1C и выделилось нестандартной системой управления масштабированием камеры.

В последнее время утечки в основном касались глобального релиза Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra. По данным нескольких источников, ожидается, что их цены будут сопоставимы со стоимостью Xiaomi 15 Ultra и его младшей версии. Что касается Leica Edition, подробности о цене пока отсутствуют, однако глобальная версия устройства уже появилась в базе Geekbench под модельным номером 25128PNA1G.

Независимо от финального названия, появление устройства в Geekbench указывает на то, что глобальная версия уже проходит активное тестирование перед официальным анонсом.

Пока неясно, будет ли Leica Leitzphone представлен одновременно с Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra 28 февраля. До появления официальной информации Xiaomi рекомендует ориентироваться на уже опубликованные материалы о Leica Edition, в которых подробно описано, чем эта версия отличается от стандартного Xiaomi 17 Ultra.



