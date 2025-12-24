Компания Oppo, как сообщается, работает над серией игровых смартфонов K15 Turbo для китайского рынка. С сентября известный инсайдер Digital Chat Station регулярно раскрывает подробности о линейке K15 Turbo. Ранее он утверждал, что базовая версия K15 Turbo будет оснащена чипом Snapdragon 8s Gen 4, а модель K15 Turbo Pro — новым Snapdragon 8 Gen 5. Однако свежая утечка указывает на возможное изменение планов Oppo: в топовой версии может использоваться процессор серии Dimensity 9500.

Согласно новой информации от Digital Chat Station, Oppo K15 Turbo Pro получит 6,78-дюймовый OLED-дисплей LTPS с разрешением 1,5K. Смартфон оснастят основной камерой на 50 мегапикселей, аккумулятором большой ёмкости и встроенным активным вентилятором охлаждения. По словам инсайдера, эти характеристики устройство унаследует от модели K13 Turbo Pro.

Хотя более ранние утечки говорили о применении Snapdragon 8 Gen 5, теперь утверждается, что K15 Turbo Pro будет работать на ещё не представленном чипсете Dimensity 9500s. Подробные технические характеристики этого процессора пока не раскрываются.

Стандартный Oppo K15 Turbo, согласно предыдущим данным, может получить более компактный 6,59-дюймовый OLED LTPS-экран с разрешением 1,5K и процессор Snapdragon 8s Gen 4. Ожидается, что оба смартфона серии будут оснащены аккумуляторами ёмкостью от 7000 до 8000 мА·ч.

Также утечка проливает свет на сроки анонса линейки. С учётом того, что складной Oppo Find N6 ожидается в январе 2026 года, а флагман Find X9 Ultra — в марте, серия Oppo K15 Turbo, вероятнее всего, будет представлена во втором квартале 2026 года.



