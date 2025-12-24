Компания Xiaomi представила новый цветовой вариант портативной колонки Redmi Bluetooth Speaker 2 — Twilight Black. Новинка уже доступна в Китае в рамках краудфандинга по цене 89 юаней (около 12 долларов). Ранее модель предлагалась в матово-чёрном, зелёном и кораллово-оранжевом цветах.

Версия Twilight Black получила контрастный чёрно-оранжевый дизайн с глянцевой декоративной полосой по корпусу. Колонка имеет компактную округлую форму и покрыта тканевым материалом с мелкой текстурой, что улучшает хват и придаёт более премиальный внешний вид. В комплект входит съёмный металлический карабин, благодаря которому устройство можно закрепить на рюкзаке или поясе во время путешествий и прогулок. Вес колонки составляет около 200 граммов.

Акустическая система включает два элемента: 1,5-дюймовый широкополосный динамик мощностью 5 Вт и крупный пассивный излучатель, усиливающий басы. Устройство обеспечивает чистое звучание средних и высоких частот, а также более насыщенные низкие частоты, что особенно заметно в жанрах поп, EDM и хип-хоп.

Redmi Bluetooth Speaker 2 соответствует стандарту защиты IP67, что означает устойчивость к пыли и воде. Колонка выдерживает попадание песка, брызги и небольшой дождь, поэтому подходит для использования на улице.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 1000 мАч, обеспечивающий до 5 часов воспроизведения при громкости около 80 процентов. Зарядка осуществляется через порт USB Type-C, который также поддерживает передачу аудиосигнала. Благодаря этому колонку можно использовать как внешнюю акустику для ноутбуков и планшетов.





Устройство поддерживает Bluetooth 5.3, обеспечивая стабильное беспроводное соединение. Также реализована функция TWS, позволяющая объединить две одинаковые колонки в стереопару. Дополнительно предусмотрено воспроизведение музыки без подключения к смартфону — через слот для карты памяти microSD объёмом до 512 ГБ с поддержкой форматов MP3, WAV, WMA и FLAC.