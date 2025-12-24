Lenovo выпустила в Китае новый монитор ThinkVision S25-4e, ориентированный на пользователей, которым нужен IPS-дисплей с высокой частотой обновления по доступной цене. Новинка уже поступила в продажу по цене 609 юаней (около 86 долларов).

ThinkVision S25-4e оснащён 24,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD (1920 × 1080 пикселей), частотой обновления 144 Гц и временем отклика 4 мс. Это обеспечивает плавную картинку как в офисных задачах, так и в играх.

Монитор поддерживает 8-битное отображение цвета за счёт схемы 6 бит + FRC и охватывает 99% цветового пространства sRGB, что позволяет получать точную и насыщенную цветопередачу при работе с различным контентом.

Особое внимание Lenovo уделила комфорту для глаз. Модель получила сертификат TÜV Rheinland Eye Comfort, аппаратную фильтрацию синего света и глобальное DC-диммирование, снижающее мерцание экрана.

IPS-матрица обеспечивает углы обзора до 178 градусов, благодаря чему цвета и контраст остаются стабильными при просмотре под углом. Статическая контрастность составляет 1500:1, что улучшает детализацию в тёмных сценах.





С точки зрения дизайна ThinkVision S25-4e выполнен в стиле с тонкими рамками с трёх сторон, что делает его удобным для многомониторных конфигураций. Подставка поддерживает регулировку наклона, а также предусмотрена совместимость с креплениями VESA 100 × 100 мм.

Для подключения предусмотрены один порт HDMI 1.4 и один VGA, что обеспечивает совместимость как с современными, так и с более старыми устройствами. Для управления экранным меню используется многонаправленный джойстик с красной точкой.