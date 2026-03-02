Многие геймеры полагали, что название движка RE Engine от Capcom расшифровывается как «Resident Evil Engine». Однако это не так. Полное название — «Reach for the Moon Engine», что отражает стремление разработчиков достичь новых высот в создании игр. Логотип движка, изображающий руку, тянущуюся к луне, символизирует эту концепцию.

Движок RE Engine был впервые представлен в 2016 году вместе с анонсом Resident Evil 7: Biohazard. Он пришёл на смену предыдущему движку MT Framework и с тех пор стал основой для разработки многих игр Capcom, включая Devil May Cry 5, Monster Hunter Rise и Street Fighter 6. ([en.wikipedia.org](https://en.wikipedia.org/wiki/RE_Engine?utm_source=openai))

Интересно, что в Японии серия Resident Evil известна под названием Biohazard. Это объясняет, почему для японских разработчиков стало неожиданностью, что западные игроки связали аббревиатуру RE с Resident Evil. ([gamemag.ru](https://gamemag.ru/news/156103/re-engine-big-secret-april-2021?utm_source=openai))

В октябре 2023 года Capcom анонсировала разработку следующей версии движка под кодовым названием REX Engine (RE neXt Engine). Новый движок призван повысить эффективность разработки и достичь фотореалистичной графики в будущих проектах компании. ([gamemag.ru](https://gamemag.ru/news/182730/re-engine-will-evolve-into-rex-engine-says-capcom-mesh-shader-support-will-be-added?utm_source=openai))