Инсайдер AestheticGamer (он же Dusk Golem) заявил, что Capcom прицелилась выпустить Resident Evil 10 в 2029 году, а для готовящейся Resident Evil Requiem уже планируются неанонсированные дополнения, которые выйдут в течение года после релиза. По словам информатора, сроки могут сдвинуться — в худшем случае релиз отложат до 2030-2031 годов.

Когда выйдет Resident Evil 10

AestheticGamer указал 2029 год как целевой для Resident Evil 10 и уточнил, что перед ним Capcom намерена выпустить ремейки Resident Evil Code: Veronica в 2027 году и Resident Evil Zero в 2028-м. Инсайдер добавил, что разработка может вносить «капризы», и тогда релизный график сдвинется на год-два.

Это заметно ускоряет цикл по сравнению с прошлым поколением: между выходом Resident Evil Village (2021) и Requiem (2026) прошло почти пять лет. Теперь Capcom, судя по утечке, планирует более плотную череду ремейков и номерных частей — стратегия, которая уже проявлялась в серии: удачные ремейки дают компании время и доход для разработки больших проектов.

Что известно о дополнениях для Resident Evil Requiem

По данным инсайдера, дополнения для Requiem выйдут в течение года после релиза основной игры и будут частью связки, которая подготовит почву для ремейков Code: Veronica и Zero. Иными словами, DLC могут служить мостом в сюжете или давать побочные эпизоды, указывающие на дальнейшие события франшизы.

«В альтернативном мире RE9 вышла бы в 2025 году и получила бы DLC в 2026‑м, чтобы связать RE9 с ремейками Code: Veronica / Zero, как дополнение Shadows of Rose в случае RE8» AestheticGamer (Dusk Golem), инсайдер

Resident Evil Requiem официально выйдет 27 февраля на PC (Steam, Epic), PS5, Xbox Series X|S и также появится на Nintendo Switch 2 — то есть Capcom делает ставку сразу на несколько платформ, включая будущую консольную базу.





Дата выхода Requiem: 27 февраля (PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2)

Планируемые ремейки: Code: Veronica (2027), Zero (2028) — по информации инсайдера

Цельный релиз RE10: ориентир 2029 год, возможные переносы на 2030-2031

Почему это важно для игроков и для Capcom

Угол здесь простой: Capcom пытается удержать интерес к крупнейшей франшизе через плотную сетку ремейков, DLC и номерных игр. Это снижает коммерческий риск — ремейк проще продать, чем совершенно новую концепцию — и даёт возможности для связного повествования между релизами. Побеждает Capcom: стабильные источники дохода и возможность масштабировать франшизу. Проигрывают те игроки, которые ждут радикального переосмысления серии — частые ремейки и продолжения чаще означают постепенные итерации, а не смелые эксперименты.

Кроме того, плотный план выпуска подталкивает к монетизации через DLC и специальные издания. Это нормальная индустриальная логика, но она увеличивает нагрузку на команды разработки и повышает риск перерасхода ресурсов или «уставания» аудитории.

Остаётся вопрос качества: успеет ли Capcom не просто выпускать тайтлы по расписанию, но и сохранять высокий стандарт геймплея, сценария и технологий, который ожидают фанаты после успешных ремейков последних лет?

Прогноз: если ремейки Code: Veronica и Zero подтвердятся и пройдут успешно, Capcom получит экономическую и творческую мотивацию держать выход RE10 в укороченные сроки — но при любом затыке в разработке компания предпочтёт отложить релиз ради качества, а не выпускать недоделанный продукт.