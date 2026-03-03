Компания Capcom объявила дату следующей презентации Capcom Spotlight. Трансляция стартует в четверг, 5 марта, в 14:00 по тихоокеанскому времени (23:00 по Москве) и продлится около 30 минут. По словам издателя, зрителей ждут «последние новости от Capcom».
На презентации уже подтверждены обновления по пяти играм:
- Street Fighter 6
- Mega Man: Dual Override
- Mega Man Star Force Legacy Collection
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
- Pragmata
Ожидается, что в рамках презентации покажут больше геймплея за нового DLC-бойца Алекса для Street Fighter 6, который выйдет 17 марта. Также возможен первый взгляд на Ингрид — следующего персонажа дополнительного контента.
Mega Man: Dual Override, анонсированная в конце прошлого года, станет первой полностью новой игрой серии Mega Man с момента выхода Mega Man 11 в 2018 году. Релиз запланирован на 2027 год для PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch и PC.
Mega Man Star Force Legacy Collection выйдет уже 27 марта и объединит все версии серии Star Force, ранее выходившие на Nintendo DS — всего семь игр.
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection поступит в продажу 13 марта на Switch 2, PS5, Xbox Series X/S и PC. Это пошаговая RPG во вселенной Monster Hunter, при этом знание предыдущих частей не требуется.
Наконец, Pragmata, впервые представленная в июне 2020 года и несколько раз перенесённая, теперь запланирована к релизу на 24 апреля.
Таким образом, предстоящий Capcom Spotlight обещает быть насыщенным анонсами и новыми подробностями по ключевым проектам компании.