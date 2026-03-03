Компания Capcom представила мартовскую подборку игр для своей онлайн-платформы Capcom Town. В неё вошли восемь классических проектов, которые можно бесплатно запускать прямо в браузере на смартфонах и ПК. Достаточно перейти на официальный сайт сервиса. Игры будут доступны только в течение марта и, вероятно, будут заменены другими тайтлами уже 1 апреля 2026 года.

В мартовский список вошли:

Mega Man (1987)

Mega Man 2 (1988)

Mega Man 3 (1990)

Mega Man X (1993)

Street Fighter II: The World Warrior (1991)

Street Fighter Alpha 2 (1996)

Final Fight (1989)

Demon’s Crest (1994)

Все представленные проекты — это ретро-игры, которые изначально выходили в аркадных автоматах или на классических консолях, таких как NES и SNES. Например, Mega Man, Mega Man 2 и Mega Man 3 дебютировали на NES, а Mega Man X вышла на SNES. В свою очередь, Street Fighter II: The World Warrior сначала появилась в аркадах, а затем была портирована на домашние системы.

Capcom Town — это »цифровой тематический парк», запущенный в июне 2023 года в честь 40-летия Capcom. Платформа полностью работает через браузер и, помимо бесплатных ретро-игр, предлагает галерею иллюстраций, видеоматериалы по классическим проектам, различные активности для фанатов, а также магазин с играми компании.

На данный момент Capcom Town доступен только в США, Бразилии и Японии.





Таким образом, сервис может стать отличной отправной точкой как для поклонников ретро, так и для игроков, желающих познакомиться с классикой индустрии.