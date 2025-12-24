В октябре Nubia представила в Китае игровые смартфоны Red Magic 11 Pro и Red Magic 11 Pro+. Ранее появлялись сообщения о том, что бренд готовит преемника модели Red Magic 10 Air, вышедшего в апреле 2025 года, под названием Red Magic 11 Air. Теперь эту информацию официально подтвердил менеджер по продуктам Red Magic Gaming Phone Цзян Чао.

Как утверждает известный инсайдер Digital Chat Station, презентация Red Magic 11 Air состоится в Китае в январе 2026 года. Цзян Чао репостнул эту информацию в Weibo и отметил, что устройство действительно будет очень мощным.

По данным инсайдера, Red Magic 11 Air получит фирменную активную систему охлаждения с вентилятором, флагманский процессор Snapdragon 8 Elite и аккумулятор большой ёмкости. Помимо высокой производительности, смартфон будет отличаться стильным дизайном. Также сообщается, что это станет первым смартфоном 2026 года с фронтальной камерой, скрытой под экраном.

Устройство с модельным номером NX799J ранее появилось в базе китайского регулятора TENAA. Согласно сертификации, смартфон оснастят 6,85-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1.5K и 16-мегапиксельной фронтальной камерой под экраном. Основная камера будет двойной — на 50 и 8 мегапикселей.

Red Magic 11 Air, по слухам, будет доступен в конфигурациях с объёмом оперативной памяти до 24 ГБ и встроенным хранилищем до 1 ТБ. Ёмкость аккумулятора составит около 7000 мА·ч. Габариты устройства — 163,82 × 76,54 × 7,85 мм, а вес — примерно 207 граммов.



