Китайский бренд Nubia представил мировой аудитории свой новый игровой смартфон Red Magic 11 Air, ранее доступный только в КНР. Устройство позиционируется как самый тонкий в мире флагман для геймеров, сочетающий ультрасовременный дизайн с прозрачной задней панелью и топовую производительность на базе платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Ключевой особенностью новинки стала рекордная тонкость корпуса — всего 7,85 мм, что не помешало инженерам оснастить аппарат одним из самых ёмких аккумуляторов на рынке объёмом 7000 мАч с поддержкой проводной зарядки 80 Вт. Визуальный акцент сделан на футуристический прозрачный дизайн с RGB-подсветкой, через которую видны элементы внутренней компоновки. Фронтальную панель занимает 6,85-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и рекордно высокой частотой опроса касаний 960 Гц, что критически важно для киберспортивных дисциплин.

Для отвода тепла от мощного «железа» используется гибридная система охлаждения ICE 13.0, которая включает физический турбовентилятор со скоростью вращения до 24 000 оборотов в минуту, графеновые слои и увеличенную паровую камеру. Помимо основного процессора, за игровую производительность отвечает отдельный чип RedCore R4, улучшающий стабильность кадровой частоты, качество картинки и тактильную отдачу. Управление в играх выведено на два сенсорных триггера с частотой отклика 520 Гц, имитирующих кнопки геймпада.

Смартфон работает на предустановленной Android 16 с фирменной оболочкой Red Magic OS 11. Фотомодуль представлен двойной камерой: основной сенсор на 50 Мп и сверхширокоугольный на 8 Мп. Для разблокировки используется ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей. Аппарат также получил стереодинамики, NFC, защиту от влаги и пыли по стандарту IP54 и поддержку двух SIM-карт.

Red Magic 11 Air поступит в продажу в двух цветах — Quantum Black и Stardust White. Стартовая цена версии с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти составит 529 долларов, а топовая комплектация с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ накопителя будет стоить 629 долларов. Глобальный релиз устройства должен усилить конкуренцию в сегменте игровых смартфонов, где доминируют ASUS ROG Phone, Xiaomi Black Shark и собственные флагманы обычных производителей.



