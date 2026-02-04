Смартфон iQOO 15 Ultra официально представлен как производительный игровой флагман, построенный на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Устройство ориентировано на стабильную высокую мощность, глубокое визуальное погружение и точный контроль, рассчитанные на требовательных мобильных геймеров.

iQOO 15 Ultra оснащён плоским 6,85-дюймовым AMOLED-дисплеем Samsung M14 с разрешением 2K (3168×1440), частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 8000 нит. Экран охватывает 118% цветового пространства DCI-P3 и поддерживает HDR. Также заявлены ШИМ-регулировка яркости на частоте 2160 Гц, DC Dimming и конструкция без поляризационного слоя, что улучшает комфорт для глаз и чёткость движений. Сенсорный слой поддерживает частоту опроса до 4000 Гц и отклик 480 Гц при работе несколькими пальцами.

В основе устройства лежит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, выполненный по 3-нм техпроцессу, в паре с графикой Adreno 840, накопителем UFS 4.1, оперативной памятью LPDDR5X Ultra Pro и фирменным киберспортивным чипом Q3. Такая конфигурация обеспечивает масштабирование изображения до 2K в реальном времени, трассировку лучей на уровне всей сцены и интерполяцию кадров до 120 fps, обеспечивая качество графики, сопоставимое с консолями. Смартфон набирает 4,51 млн баллов в AnTuTu, что делает его самым мощным Android-устройством на текущий момент.

Для поддержания стабильной производительности iQOO 15 Ultra использует систему охлаждения Ice Dome, включающую вентилятор размером 17×17 мм с 59 лопастями, испарительную камеру площадью 8000 мм², графитовые слои и аэрогелевую теплоизоляцию. Система сертифицирована TÜV Rheinland. Также смартфон оснащён чувствительными к нажатию плечевыми триггерами, линейным вибромотором 091640 с магнитной осью для 4D-вибрации и гироскопом с частотой 500 Гц.

Устройство работает под управлением OriginOS 6 на базе Android 16. Система получила анимации Atomic Motion 6.0 и обновлённую игровую панель Game Space для централизованного управления играми и анализа производительности. Поддерживается трансляция изображения в 2K при 60 кадрах в секунду и стриминг популярных игр в один клик с устойчивыми 144 fps.





Камеры представлены 50-мегапиксельным основным модулем Sony IMX921 с оптической стабилизацией, 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с углом обзора 107 градусов и 50-мегапиксельным перископным телефото-модулем Sony IMX882 с 3-кратным оптическим зумом и цифровым увеличением до 100 раз. Основная и телефото-камеры поддерживают стабилизацию уровня CIPA 4.5. Фронтальная камера на 32 Мп поддерживает запись видео в 4K, а тыльные камеры — вплоть до 8K.

iQOO 15 Ultra оснащён односекционной батареей Blue Ocean ёмкостью 7400 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки на 40 Вт.

Смартфон получил защиту от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69, 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, NFC с поддержкой более 65 транспортных систем, стереодинамики с Dolby Atmos, а также 29 антенн для повышения стабильности сигнала. Поддерживаются две SIM-карты с 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и USB 3.2 Gen1.

iQOO 15 Ultra доступен в цветах 2049 (серебристый) и 2077 (чёрный).

Версия с 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища оценена в 5699 юаней (примерно 798 долларов). Модификация 16 ГБ + 512 ГБ стоит 5999 юаней (около 840 долларов).

Вариант с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти предлагается за 6999 юаней (примерно 980 долларов), а топовая конфигурация с 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ хранилища стоит 7699 юаней (около 1078 долларов). Предзаказы уже открыты, а старт открытых продаж намечен на 10 февраля 2026 года.