Hyundai продолжает расширять линейку электромобилей на батареях, но не собирается отказываться от водородных технологий. Компания представила второе поколение NEXO — электрический кроссовер на водородных топливных элементах (FCEV), который бросает вызов идее, что будущее за батарейными электромобилями. Глобальный запуск модели запланирован на начало 2026 года.

Главное преимущество нового Hyundai NEXO — впечатляющий запас хода в 826 км по циклу WLTP и возможность полной заправки водородом всего за пять минут. Конечно, проблема остаётся прежней — инфраструктура. Станции водородной заправки по-прежнему редкость, но при их наличии процесс гораздо быстрее любой зарядки батарейного авто.

Модель второго поколения значительно переработана. Hyundai полностью обновила топливный элемент и вдвое увеличила мощность высоковольтной батареи — с 40 до 80 кВт. Новый водородный стек выдаёт 110 кВт, а совокупная мощность системы достигает 190 кВт. Электромотор теперь развивает 150 кВт, что позволяет ускоряться с 0 до 100 км/ч за 7,8 секунды вместо прежних 9,2.

NEXO стал вместительнее, сохранив комфорт салона, несмотря на увеличение объёма водорода до 6,69 кг, распределённого по трём бакам. Для европейской версии добавлена новая возможность — буксировка прицепов массой до 1 000 кг. Это первый в мире серийный водородный автомобиль с подобной функцией. Кроме того, Hyundai улучшила работу системы в холодную погоду, внедрив антиобмерзающую функцию Wake Up.

Интерьер нового NEXO выполнен в современном технологичном стиле. Панель приборов представлена двумя изогнутыми 12,3-дюймовыми экранами для управления функциями автомобиля и мультимедиа. Появилась поддержка беспроводных Apple CarPlay и Android Auto, а также возможность обновления системы «по воздуху». Аудиосистема Bang & Olufsen с 14 динамиками обеспечивает премиальное звучание.





Водородный кроссовер получил функцию Vehicle-to-Load (V2L), позволяющую питать внешние устройства — например, ноутбуки или туристическое оборудование — прямо от батареи автомобиля. Среди новых технологий также — проекционный дисплей, встроенная видеорегистрация, сканер отпечатков пальцев для запуска и система Digital Key 2, позволяющая использовать смартфон или Apple Watch как ключ.

Габариты модели выросли: длина — 4,75 м, ширина — 1,86 м, высота — 1,64 м (без рейлингов). Объём багажника теперь составляет 993 литра, а при сложенных сиденьях — 1 719 литров.

Сиденья водителя и переднего пассажира — премиум-класса с функцией релаксации и подставками для ног. В задней части салона стало просторнее. Отделка выполнена из экологичных материалов: био-кожи, переработанных тканей PET, а окраска кузова выполнена с использованием био-краски.

Безопасность также выведена на новый уровень. Модель построена на усиленной стальной платформе, оснащена девятью подушками безопасности и полным набором систем помощи водителю (ADAS), включая предотвращение столкновений и удержание в полосе.

Новый NEXO стал результатом почти трёх десятилетий исследований Hyundai в области водородных технологий. На фоне всеобщего перехода на батарейные электромобили компания делает смелую ставку на альтернативу — электротягу на топливных элементах. Вопрос лишь в том, успеет ли инфраструктура за технологией к моменту выхода автомобиля в 2026 году.