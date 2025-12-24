Совместное автомобильное предприятие Sony и Honda — Sony Honda Mobility (SHM) — объявило, что электромобиль Afeela станет первым в мире автомобилем с поддержкой функции PS Remote Play.

PS Remote Play позволяет удалённо транслировать игры с консолей PlayStation 5 и PlayStation 4. В случае Afeela эта функция будет использоваться как часть бортовой мультимедийной системы автомобиля.

Пользователи смогут подключаться к своей PS5 или PS4 и управлять играми через интерфейс автомобиля с помощью системы Afeela IVI (In-Vehicle Infotainment). Пассажиры смогут играть как во время движения, так и на стоянке, тогда как для водителя доступ к игре будет возможен только при припаркованном автомобиле.

В пресс-релизе SHM отмечается, что для работы PS Remote Play требуется интернет-соединение со скоростью не менее 5 Мбит/с, однако для стабильного и комфортного игрового процесса рекомендуется скорость от 15 Мбит/с и выше.

Первый серийный автомобиль Afeela был официально представлен на выставке CES 2025 в январе, ровно через год после его первоначального анонса.



