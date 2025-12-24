Компания Honor без лишнего шума представила на китайском рынке новый смартфон Honor Play 10A. На фоне внимания к производительной серии Honor Win новинка ориентирована на бюджетный сегмент и предлагает крупный дисплей, ёмкий аккумулятор и чипсет MediaTek Dimensity.

Honor Play 10A оснащён 6,75-дюймовым LCD-экраном с разрешением HD+, частотой обновления 90 Гц, режимом снижения нагрузки на глаза и специальным «электронным книжным» режимом для комфортного чтения. В основе устройства лежит процессор MediaTek Dimensity 6300, который работает в паре с 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5300 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт. По заявлению Honor, даже при остатке заряда в 10% смартфон способен обеспечить до 65 часов ожидания с выключенным экраном или до 3,4 часа разговоров.

Смартфон работает под управлением Android 15 с фирменной оболочкой MagicOS 9. Камеры представлены 13-мегапиксельным основным модулем и фронтальной камерой на 5 Мп для селфи и видеосвязи. Среди других особенностей — слот для карты microSD, разблокировка по лицу, поддержка двух nano-SIM и ударопрочный корпус.

Honor Play 10A поступил в продажу в Китае в трёх цветах: Lake Blue, Blue Sky и Ink Rock Black. Цена стартует с 799 юаней (примерно 114 долларов США) за версию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Конфигурация 6 ГБ + 128 ГБ оценена в 899 юаней (около 128 долларов).



