На автосалоне в Гуанчжоу компания Kia показала экспериментальную модификацию электрического кроссовера EV5 под названием Weekender. Концепт создавался как автомобиль для спокойного отдыха на природе и коротких выездов за город.

В оформлении экстерьера EV5 Weekender использованы матовый серый цвет и выделенные салатовым элементы переднего бампера, стилизованные под буксировочные проушины. Стандартные тёмно-серые накладки на арках и порогах заменены увеличенными, поскольку на машину поставили высокопрофильные шины с выраженным внедорожным рисунком. Дорожный просвет у версии Weekender примерно на полтора раза больше, чем у серийного EV5. На крыше установлены широкие массивные рейлинги, а на задней стойке со стороны водителя закреплена перфорированная металлическая панель для крепления походного инвентаря.

Интерьер подчёркивает выставочный характер show-car: сиденья выполнены в необычной форме с прорезями в спинках, интерьер оформлен в серо-салатовой гамме, а элементы отделки повторяют формы шести- и восьмиугольников.

При этом в салоне реализованы практичные решения. Широкий мультимедийный дисплей расположен перед пассажиром справа, а перед водителем установлен компактный экран с основными данными. В багажнике предусмотрены направляющие по принципу слесарного верстака — на них можно крепить аксессуары для перевозки. Идентичная система размещена на потолке.

Техническая часть EV5 Weekender совпадает с серийным EV5: модель доступна с передним или полным приводом мощностью 218 и 313 л.с. соответственно и комплектуется аккумулятором ёмкостью от 60,2 до 88,1 кВт·ч.



