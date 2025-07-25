Росстандарт согласовал добровольную сервисную кампанию по отзыву почти 80 тысяч автомобилей Kia Sportage, реализованных на российском рынке в 2010–2015 годах. Отзыв затрагивает 79 884 автомобиля, произведённых заводом Kia в Словакии и ввезённых в Россию официальным дистрибьютором ООО «Киа Россия и СНГ». Компания инициировала отзыв добровольно, то есть без предписания регулятора — выявленный риск не превышает допустимых норм.

Причиной стала необходимость замены мультипредохранителя блока HECU с целью снижения номинала для улучшенной защиты цепи. Кроме того, в сервисных центрах установят новые крышки блока предохранителей. Все работы для владельцев будут бесплатными. Владельцев проинформируют индивидуально — по электронной почте или по телефону. Проверить, подпадает ли конкретный автомобиль под отзыв, можно на сайте Росстандарта, используя VIN-номер.

Ранее в июне Росстандарт уже объявлял отзыв более 55 тысяч других моделей Kia — Sorento, Soul и Cerato. Тогда причиной стала вероятность короткого замыкания на печатной плате гидравлического электронного блока управления, установленного в моторном отсеке.