Компания Kia запустила производство своего первого полностью электрического автомобиля, собранного в Европе — модели EV4. Выпуск осуществляется на заводе в Жилине (Словакия), и генеральный директор Kia заявил, что за два года компания планирует нарастить объёмы выпуска электромобилей на европейском рынке.

Мощность завода в Жилине составляет около 320 000 автомобилей в год, но при работе в сверхурочном режиме она может достигать 350 000. К 2027 году южнокорейский автопроизводитель намерен выпускать на этом предприятии более 80 000 единиц EV4 и 100 000 единиц EV2 ежегодно.

В глобальном масштабе Kia ставит цель довести выпуск EV2 и EV4 до 100 000 экземпляров каждой модели к 2027 году. Эти объёмы позволят компании стабилизировать поставки и сделать производство новых электрокаров прибыльным.

Для реализации планов Kia инвестирует около 108 миллионов евро в расширение производственных мощностей под EV2 и EV4.

Такое решение было принято после успешного запуска EV4, сильных продаж электромобилей в августе и положительных отзывов от покупателей и СМИ. При этом рост популярности электромобилей Kia в Европе во многом обеспечила модель EV3, продажи которой за последние восемь месяцев достигли 45 269 единиц.



