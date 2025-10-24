Как показал опыт Toyota Prius Prime, установка солнечной панели на крышу автомобиля — идея интересная, но в реальности она обеспечивает лишь несколько бесплатных километров пробега в день из-за ограниченной площади. Однако Nissan, похоже, нашла решение этой проблемы. Компания представила новый прототип популярного электрокара Sakura с системой AO-Solar Extender — выдвижной солнечной панелью увеличенного размера.

При полном развертывании на солнце AO-Solar Extender может добавлять до 1 864 миль пробега в год и обеспечивать питанием несколько бортовых аксессуаров. Панель работает как во время движения, так и при стоянке. В развернутом режиме она вырабатывает до 500 ватт энергии в солнечную погоду. Кроме того, панель защищает лобовое стекло от прямых лучей, снижая температуру в салоне и уменьшая потребление энергии кондиционером.

Когда система убрана в режим движения, она продолжает вырабатывать около 300 ватт на солнце и примерно 80 ватт под дождем — значительно больше, чем солнечная крыша Prius Prime, способная выдавать максимум 185 ватт. При этом Nissan утверждает, что конструкция крыши не ухудшает аэродинамику и гармонично вписывается в дизайн Sakura.

Nissan планирует выпустить AO-Solar Extender в коммерческое производство, подробности компания сообщит позже. Новинка станет полезным дополнением к модели Sakura — самому популярному электромобилю Японии с 2022 года, известному своим достаточным запасом хода, привлекательным внешним видом и просторным интерьером. Публичная премьера AO-Solar Extender состоится на выставке Japan Mobility Show 30 октября 2025 года.