Casio обновила свою популярную линейку Baby-G, представив в Японии новую серию квадратных цифровых часов с ярким и игривым дизайном. Новинка сочетает ретро-стиль классических цифровых Casio с современными элементами кастомизации: часы можно снять с ремешка и использовать как брелок для сумки или рюкзака. Судя по международным спискам на официальном сайте, глобальный запуск серии также не за горами.

Новая коллекция получила название Baby-G BGD-10KH и уже доступна для предзаказа в Японии. В линейку вошли четыре модели в пастельных оттенках: черная (BGD-10KH-2CJR), фиолетовая (BGD-10KH-2BJR), розовая (BGD-10KH-4JR) и желтая (BGD-10KH-9JR). Каждая модель оснащена матовым корпусом из смолы, ремешком в тон и сердцевидным держателем, с помощью которого часы можно прикрепить к сумке, косметичке или ключам, сохраняя фирменный игривый стиль Baby-G.

Несмотря на милый внешний вид, это полноценные часы Baby-G. Они обладают водонепроницаемостью до 10 атмосфер, рассчитаны на повседневную носку и обеспечивают до трёх лет работы от одной батареи. Квадратный цифровой дисплей оформлен в классическом стиле Casio и отображает время, дату и день недели. Для удобства в темноте предусмотрена светодиодная подсветка.

Функциональные возможности включают:

мировое время с 29 часовыми поясами

секундомер с точностью 1/100 секунды

пять ежедневных будильников

24-часовой таймер обратного отсчёта

Стоимость каждой модели составляет 9 900 иен (около 64 долларов), что делает серию доступным вариантом для студентов, коллекционеров или тех, кто ищет простые и стильные часы на каждый день. Официальный запуск в Японии запланирован на ноябрь 2025 года.





Все четыре модели уже появились на международном сайте Casio, что указывает на скорое появление их в продаже за пределами Японии. Благодаря сочетанию ретро-дизайна, возможности использовать часы как брелок и практичных функций, серия BGD-10KH обещает стать очередным успешным пополнением в коллекции цифровых часов Casio.