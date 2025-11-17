Casio объявила, что специальная версия G-Shock Mudman GW-9502KJ-8 поступит в продажу в Японии 14 ноября. Новинка создана в сотрудничестве с Earthwatch Japan и уже доступна для предварительного заказа по цене ¥64 900 (около $420).

Дизайн модели вдохновлён образами исчезающего вида — бегемота. Корпус и ремешок изготовлены из биомассового пластика и имеют шероховатую фактуру, напоминающую кожу животного. Металлические элементы вокруг кнопок выполнены с розовым ионным покрытием. На ремешок нанесено послание Earthwatch Japan «Change the World. Yourself», а логотип организации размещён на держателе ремешка, дублируется на гравировке задней крышки и появляется при включении LED-подсветки. Упаковка изготовлена из переработанной бумаги.

Earthwatch Japan — международная НКО, основанная в 1971 году. Организация ежегодно поддерживает более ста полевых научных проектов и сотрудничает с исследователями и волонтёрами по всему миру. Casio выпускает экологические коллаборации с 1990-х годов, и новая модель продолжает эту традицию.

G-Shock Mudman GW-9502KJ-8 сохраняет полный набор фирменных характеристик серии. Часы защищены от ударов, пыли и грязи, построены на базе корпуса Carbon Core Guard, работают на солнечной энергии и имеют водозащиту до 20 бар. Вес устройства — 81 грамм, размеры — 56,7 × 52,7 × 14,8 мм.

Точное время обеспечивают радиосигналы Multi-Band 6, принимаемые из Японии, Северной Америки, Европы и Китая. Часы оснащены тройным датчиком, определяющим направление, давление, высоту и температуру. Также доступны график изменения давления, память высоты, 14 записей подъёмов, измерение температуры от -10 до +60 °C, данные о восходе и закате, мировое время для 48 городов, секундомер 1/10 секунды с отсчётом до 1000 часов, таймер на 24 часа и пять будильников. LED-подсветка выполнена в виде белого суперосветителя.





Время автономной работы составляет около шести месяцев при полном заряде без солнечного света и до 26 месяцев в режиме энергосбережения. Заявленная точность — ±15 секунд в месяц при отсутствии радиосинхронизации.