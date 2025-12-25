Casio начала продажи часов G-Shock GA-2110MK-5A, созданной в коллаборации с модным брендом Maison Kitsuné. Часы стоят 210 долларов и доступны на официальном сайте Casio, а также у авторизованных ритейлеров.

Новинка построена на базе популярной платформы GA-2100, известной тонким восьмиугольным корпусом. В дизайне используется фирменный подход Maison Kitsuné под названием «camaieu» — сочетание мягких бежевых и кремовых оттенков, вдохновлённых парижской архитектурой. Ярко-оранжевый безель из смолы символизирует закат над Парижем. Часы поставляются в упаковке, выполненной в той же цветовой гамме.

Логотип Maison Kitsuné в виде лисы размещён на дополнительном циферблате в районе отметки «9 часов», а также в месте соединения корпуса и ремешка. Дополнительные логотипы можно найти на держателе ремешка и на задней крышке корпуса.

Модель обладает ударопрочной конструкцией, водозащитой до 200 метров и технологией Carbon Core Guard. Заявленный срок службы батареи составляет около трёх лет и обеспечивается двумя элементами питания SR726W. Минеральное стекло оснащено люминесцентным покрытием Neobrite. Двойная LED-подсветка освещает как аналоговую, так и цифровую часть дисплея, с возможностью выбора длительности подсветки — 1,5 или 3 секунды.

Функциональность включает секундомер с точностью до 1/100 секунды (до 24 часов), таймер обратного отсчёта с шагом в одну секунду (до 24 часов), пять ежедневных будильников и почасовой сигнал. Мировое время охватывает 48 городов в 31 часовом поясе с поддержкой перехода на летнее время. Автоматический календарь рассчитан до 2099 года.





Габариты корпуса составляют 48,5 × 45,4 × 11,8 мм, вес — 51 грамм. Ремешок из биосмолы подходит для запястий обхватом от 145 до 215 мм. Точность хода заявлена на уровне ±15 секунд в месяц. Также предусмотрена функция сдвига стрелок, которая убирает их с экрана для удобного просмотра цифровой информации.