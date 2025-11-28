Новая площадка Hidden, управляемая секс-работниками, запускается на фоне ужесточения правил OnlyFans и расширения сервиса за пределы индустрии для взрослых. Hidden предлагает создателям контента больше контроля над доходами и условиями работы.

Как появился проект Hidden и чем он отличается

Сти́лла Бэйри стала известна в TikTok в начале пандемии, где рассказывала о сексуальности и отношениях. Эта популярность привела её на OnlyFans, где в первый месяц она заработала $8 000, затем — $40 000, а позже доход за 30 дней достиг $300 000. Пять с половиной лет постоянной работы на нескольких площадках подряд убедили её в необходимости платформы с более справедливыми условиями.

В апреле 2025 года Бэйри запустила Hidden — первую взрослую платформу, созданную и управляемую секс-работниками. Она позиционирует её как «анти-OnlyFans» и стремится доказать, что индустрию можно перестроить благодаря людям, которые в ней работают.

Hidden напоминает TikTok-версию OnlyFans: на главной странице ForYou размещены ролики с разнообразным контентом для взрослых — от BDSM и орального секса до видео с игрушками и роликов в белье. Главная идея — улучшенная система обнаружения контента. По словам Бэйри, создатели не должны самостоятельно вести весь трафик на свои страницы. Алгоритмическая лента помогает тем, у кого небольшая аудитория, быстрее привлекать подписчиков.

Сервис делает упор на дополнительный заработок:





комиссия — 18% (у OnlyFans — 20%);

защита от чарджбеков до $2 500;

магазин для покупки больших пакетов видео;

персональный менеджер-лиазон, отвечающий в течение суток.

Многие такие элементы встречаются на других сайтах, но скрыты в разных сервисах; Hidden впервые объединяет их в одном месте.

Давление на рынок: OnlyFans вводит проверки, Pornhub уже использует верификацию

В ноябре генеральный директор OnlyFans Кайли Блэр объявила в LinkedIn о запуске фоновых проверок для новых создателей контента в США. Детали критериев не раскрывались. Бэйри отмечает, что ужесточение правил не остановит работу взрослых авторов: деятельность легальна, и платформа Hidden является альтернативой.

OnlyFans не предоставил комментарий.

Новые функции Hidden и приход Ланы Роудс в руководство

4 декабря Hidden проведёт первое мероприятие Goon-A-Thon. На нём объявят, что порноактриса Лана Роудс становится совладельцем и креативным директором. Платформа также представит рейтинговую таблицу стоящих в топ-20 авторов за сутки. Лучшие создатели и самые активные покупатели смогут получить призы до $30 000.

Роудс подчёркивает, что современные платформы страдают от непрозрачности: авторы не понимают причины падения просмотров, задержек выплат или теневых ограничений. По её словам, проблема в том, что большинство сервисов строят люди, которые не сталкивались с рисками и особенностями индустрии. Hidden, уверена она, может предложить иной подход, потому что «люди, управляющие платформой, сами прошли через этот опыт».

Рост аудитории и планы развития

Сейчас на Hidden зарегистрированы 115 000 пользователей (в основном мужчины) и более 2 200 создателей (в основном женщины).

Долгосрочные планы включают создание полноценной креативной экосистемы:

линию одежды;

полнометражные фильмы;

образовательные мероприятия;

офлайн-ивенты.

Платформа постепенно внедрит ИИ-инструменты, включая CRM для анализа аудитории, настройки цен и управления сообщениями. Сейчас такие системы стоят авторам $200–300 в месяц, но Hidden планирует предоставить их бесплатно.

Несмотря на скепсис, Бэйри уверена в будущем проекта: «Многие говорили, что кроме OnlyFans ничего не появится. Но на фоне изменений законодательства и роста консервативных настроений хорошо осознавать, что у нас уже есть платформа, с которой нас никто не сможет завтра выгнать».