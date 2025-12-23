OpenAI представила новый годовой обзор для ChatGPT, позволяющий пользователям взглянуть на свою активность в течение года и получить детализированную статистику. Сервис показывает количество чатов, отправленных сообщений, сгенерированных изображений и многое другое, а также позволяет оценить, какие идеи и обсуждения стали ключевыми за год.

Пользователи из США, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и Австралии могут увидеть баннер «Ваш год с ChatGPT» в веб-интерфейсе и мобильном приложении. Нажав на баннер или кнопку «Попробовать», можно получить персонализированный обзор.

Важно отметить:

Доступно только для пользователей с включенной функцией сохранения памяти и истории чатов.

Не поддерживается для аккаунтов Team, Enterprise и Education.

Доступно только в последней версии приложения.

Если баннер не отображается, можно попросить ChatGPT показать обзор командой «Your Year with ChatGPT».

Обзор позволяет пользователям наглядно оценить свою активность и привычки в работе с ИИ, делая взаимодействие более персонализированным и интерактивным.



