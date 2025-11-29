Black Shark расширила линейку своих часов, представив модель GS3 Ultra — усиленную версию выпущенных в мае 2024 года GS3. Новинка сохраняет 1,43-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 466×466, но получает более массивный металлический корпус с четырьмя крупными кнопками и защитой стекла Gorilla Glass с рейтингом твёрдости 9H. Пользователям доступно около 270 циферблатов.

Главное преимущество устройства — выдающаяся прочность. Помимо стандартной водозащиты 5 ATM, часы обладают сертификатом IP69K, используемым для промышленного оборудования. Это означает устойчивость к высокотемпературным и высоконапорным водяным струям, грязи, падениям и песку.

GS3 Ultra поддерживают более 160 спортивных режимов с автодетекцией популярных тренировок и ведут мониторинг сердечного ритма, уровня кислорода в крови, стресса, а также многоэтапного сна, включая короткие дневные сны.

Существенно обновлены навигационные возможности — теперь есть двухдиапазонный GPS (L1 + L5) и поддержка всех крупных спутниковых систем: BeiDou, GLONASS, Galileo и NavIC. Через Bluetooth можно принимать звонки, а технология ENC снижает уровень окружающего шума.

Одним из самых впечатляющих параметров стала автономность: до 18 дней обычного использования и до 45 дней в режиме ожидания — значительный запас по сравнению со многими современными смарт-часами.





GS3 Ultra будут доступны в чёрном и серебристом вариантах с характерным для бренда «геймерским» дизайном. Цена и сроки выхода пока не объявлены, но по набору характеристик модель уже выглядит привлекательной для тех, кто часто выводит носимые гаджеты из строя.