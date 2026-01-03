Вскоре после возвращения умных часов Pebble и выпуска недорогого AI-умного кольца компания готовит ещё одну новинку — Pebble Round 2. Как следует из названия, это очередная версия смарт-часов Pebble, но с круглым дисплеем, который придаёт устройству более премиальный внешний вид. При этом, как и другие продукты бренда, новинка остаётся доступной по цене — 199 долларов.

Pebble традиционно удерживает стоимость своих устройств за счёт ограниченного набора функций. В случае Pebble Round 2 часы предлагают базовый мониторинг активности и здоровья, включая подсчёт шагов и отслеживание сна, но не оснащены датчиком сердечного ритма и другими возможностями, характерными для спортивных или фитнес-часов.

Компромисс даёт заметное преимущество в автономности — Pebble Round 2 способны работать от одного заряда от 10 до 14 дней.

Как и недавно представленные Pebble Time 2, Pebble Round 2 являются переосмыслением более старой модели. В 2015 году компания выпустила Pebble Time Round — свои первые часы с круглым экраном, которые тогда назывались самыми тонкими смарт-часами на рынке.

Новая версия сохраняет минималистичный и тонкий дизайн — толщина корпуса составляет 8,1 мм против 7,5 мм у оригинала.





В первой модели использовалось восьмиугольное стекло со скруглёнными краями, скрытое под массивным безелем, из-за чего сам дисплей получился сравнительно небольшим. С тех пор технологии шагнули вперёд, и в Pebble Round 2 установлен более крупный экран, на котором помещается больше текста, а внешний вид стал заметно аккуратнее.

Часы оснащены 1,3-дюймовым цветным e-paper дисплеем с разрешением 260 × 260 пикселей и плотностью 283 ppi — это вдвое больше пикселей по сравнению с Pebble Time Round. Экран имеет подсветку, благодаря чему им удобно пользоваться в тёмное время суток. В качестве операционной системы используется открытая Pebble OS.

Два встроенных микрофона позволяют использовать голосовой ввод и отвечать на сообщения. На данный момент эта функция доступна только на Android из-за ограничений Apple, однако поддержка iOS в странах ЕС появится в ближайшее время.

Боковые кнопки отвечают за отключение входящих вызовов, управление музыкой, навигацию, возврат назад и прокрутку интерфейса. По словам Мигиковски, физические кнопки позволяют управлять часами, не глядя на них. Например, можно отклонить звонок на совещании или поставить музыку на паузу, не доставая телефон и не трогая наушники.

Корпус Pebble Round 2 выполнен из нержавеющей стали. Внутри установлены акселерометр и магнитометр. В комплект входят силиконовый ремешок и фирменный зарядный адаптер Pebble, а кожаные ремешки будут продаваться отдельно.

Часы доступны в трёх цветах, при этом каждый вариант поддерживает разные размеры ремешков. Матовый чёрный использует ремешок шириной 20 мм с быстрым креплением, серебристый вариант поддерживает ремешки на 14 и 20 мм, а полированное розовое золото — только 14 мм.

Pebble Round 2 поддерживают тысячи приложений и циферблатов из Pebble Appstore. Разработчикам потребуется обновить свои приложения для корректной работы с круглым экраном с помощью предоставленного SDK. Среди доступных приложений есть и AI-ассистенты, включая решения с поддержкой Claude и других популярных помощников.

Pebble также активно развивает функции на базе искусственного интеллекта. Недавно компания выпустила умное кольцо с возможностью записи звука и расшифровки разговоров. По словам Мигиковски, похожие возможности со временем появятся и в смарт-часах Pebble.

Pebble Round 2 откроются для предзаказа 2 января на официальном сайте компании, а поставки начнутся в мае. Покупатели, ранее оформившие заказ на Pebble Time 2, смогут при желании заменить его на Pebble Round 2.