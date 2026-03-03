На Mobile World Congress 2026 компания Tecno расширила свою экосистему AIoT платформой OneLeap, которая объединяет смартфоны, планшеты и ПК в единую сеть с упрощённым управлением и обменом данными. Вместе с платформой представили три новых устройства: планшет MEGAPAD 2, смарт-часы Watch GT 1S и наушники FreeHear 2.

OneLeap избавляет пользователя от сложных подключений: устройства автоматически обнаруживаются и объединяются одним движением или касанием. Платформа поддерживает синхронную работу сразу трёх устройств — смартфона, планшета и компьютера, обеспечивая совместное использование клавиатуры, мыши и буфера обмена. Так, скопированный на телефоне текст или изображение можно мгновенно вставить в документ на планшете или ПК.

Особенность OneLeap — гибкие варианты отображения: смартфон может дублироваться на ноутбук, а планшет использоваться как второй экран, образуя трёхэкранное рабочее пространство. В режиме расширения экрана телефон и планшет работают отдельно, позволяя выполнять несколько задач параллельно. Параллельно поддерживается живой перевод более чем на 160 языков в связке с аудиоустройствами Tecno — перевод звучит сразу в наушниках, а расшифровка сохраняется на смартфоне.

Планшет MEGAPAD 2 получил 11-дюймовый 2,5K экран с частотой обновления 90 Гц и фильтрацией синего света TÜV, а его корпус толщиной всего 6,6 мм лёгкий и тонкий. Он работает под управлением оболочки HiOS с набором AI-инструментов: от помощи с самостоятельным обучением детей до перевода на 140 языков во время звонков и встреч, а также автоматического резюмирования и улучшения текста. Через OneLeap планшет может обмениваться файлами и служить дополнительным монитором ПК.

Watch GT 1S оборудованы двойным GPS с поддержкой диапазонов L1 и L5 для точного позиционирования в городе и на природе, а также датчиками пульса, кислорода в крови, стресса и сна. Аккумулятора хватает до двух недель работы, а корпус защищён по стандарту 5ATM. Для персонализации доступны AI-циферблаты, которые можно создавать из изображений или текстовых описаний.





Наушники FreeHear 2 весят всего 5,4 г каждый, имеют закрепляющий дизайн с C-образной скобой и 10,8-миллиметровые динамики с двойным магнитом для объёмного звука. Время работы достигает 46 часов, а пятиминутная зарядка обеспечивает более часа воспроизведения.

Все три устройства и платформа OneLeap поступят в продажу на ряде глобальных рынков в первом и втором кварталах 2026 года. Цены и локальные характеристики объявят при местных релизах.