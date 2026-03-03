Apple TV официально отменил шоу Palm Royale после выхода двух сезонов, оставив сюжет нераскрытым. Несмотря на звёздный состав и номинации на Эмми, сериал не смог закрепиться среди публики и получить продолжение.

Palm Royale, запущенный в марте 2024 года и основанный на романе Джули МакДэниэл, рассказывал историю Максин Симмонс, которая пыталась войти в высшее общество Палм-Бич. Среди исполнителей главных ролей были Кристен Уиган, Рики Мартин и Лора Дерн.

Отчётливый провал на фоне номинаций и громких имён

Сериал получил 11 номинаций на премию Эмми за первый сезон, включая «Лучший комедийный сериал», и выиграл приз за «Лучшую оригинальную музыкальную тему». Однако оценки зрителей остались средними: 60 % на Rotten Tomatoes и 6,8 из 10 на IMDb.

В сравнении с другими популярными комедиями Apple TV, такими как Ted Lasso или The Morning Show, Palm Royale не сумел найти свою широкую аудиторию. Это показывает, что даже премии и звёзды не гарантируют стабильного успеха на стриминговом рынке.

Что отмена Palm Royale говорит о стратегии Apple TV

Apple TV в 2024—2025 годах активно инвестирует в оригинальный контент, пытаясь конкурировать с Netflix и Amazon. Palm Royale стал очередным экспериментом, сочетавшим звёздный каст и адаптацию литературного материала. Отмена после двух сезонов — сигнал, что платформа жёстко отбирает проекты с высоким уровнем вовлечённости зрителей.





При этом сервис продолжает развивать успешные проекты и запускать новые сериалы с акцентом на рейтинги и подписчиков. Стоимость подписки Apple TV остаётся 12,99 $ в месяц, и потоковый сервис старается удержать аудиторию премиальными шоу и фильмами.

Перспективы и вопросы для Apple TV

Выпадение Palm Royale из каталога оставляет вопросы о будущих адаптациях и рисках инвестиций в узконаправленные комедии. Смогут ли последующие проекты привлечь более широкую аудиторию и удержать её? Как Apple будет балансировать между громкими именами и реальным интересом зрителя — большой вызов в условиях жёсткой конкуренции стримингов.