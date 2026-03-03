Серия Xiaomi 18 готовится к запуску в Китае, и новая утечка раскрывает амбициозные планы производителя по части фотокамер. Все четыре модели — Xiaomi 18, 18 Pro, 18 Pro Max и 18 Ultra — получат камеры с разрешением 200 мегапикселей. При этом старшие версии, Pro и Pro Max, должны получить сразу двойные 200-мегапиксельные модули, что заметно повышает планку для мобильной фотографии.

По имеющейся информации, в основе камер всей серии лежит крупный сенсор размером 1/1,28 дюйма. Xiaomi внутренне оценивает такую конфигурацию как «знаковое обновление» в развитии своих камер. Если предположения подтвердятся, 18 Pro и 18 Pro Max смогут сочетать основной модуль с перископическим телефото тоже с 200 МП, что удивит конкурентов своей детализацией и возможностями масштабирования.

Стандартная Xiaomi 18, в отличие от предшественника с традиционной телекамерами, впервые оснастит перископный объектив датчиком на 200 мегапикселей, обещая резкие снимки на приличном оптическом расстоянии. Это не только шаг вперёд в технической оснащённости, но и вызов для прямых конкурентов вроде Samsung и Huawei, которые тоже активно развивают камеры с высоким разрешением.

Размер дисплея новой 18-й модели немного вырастет до 6,4 дюйма по диагонали, что может добавить удобства при использовании. Все базовые модели используют чип Snapdragon 8 Elite Gen 6, а версия Ultra, ориентированная на топовые характеристики, скорее всего, предложит модификацию с более мощным Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Такой дуэт процессоров сможет эффективно справляться с нагрузками обработки 200-мегапиксельных камер и обеспечит плавную работу системы.