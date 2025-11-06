Компания Black Shark выпустила в Китае новые беспроводные полноразмерные наушники Fengming S1, оценённые в 379 юаней (около 53 долларов). Новинка уже доступна для заказа на JD.com. Внешне модель напоминает AirPods Max, однако ориентирована прежде всего на геймеров и длительное комфортное использование.

Fengming S1 оснащены 40-миллиметровыми динамиками с двойной диафрагмой, выполненной из TPU-композита с титановым покрытием. По словам производителя, наушники обеспечивают мощный бас, сбалансированные средние частоты и чёткое воспроизведение высоких частот. Также предусмотрена поддержка персонализированного 3D-звука, создающего эффект объемного звучания на 360 градусов — это повышает точность позиционирования в играх и делает просмотр фильмов более захватывающим.

Модель получила систему активного шумоподавления, способную снижать уровень внешних звуков до -52 дБ. Для улучшения качества голосовой связи используется система из пяти микрофонов с ENC, уменьшающая фоновый шум.

Наушники работают по стандарту Bluetooth 6.0, обеспечивая стабильное соединение и энергоэффективность. В игровом режиме задержка снижается до 60 мс, что особенно важно для многопользовательских игр. Также поддерживается одновременное подключение к двум устройствам и проводной режим через комплектный 1,2-метровый кабель.

Аккумулятор ёмкостью 1000 мА·ч обеспечивает до 155 часов автономной работы без ANC и около 80 часов с активным шумоподавлением. Полная зарядка занимает примерно 2,2 часа через USB-C. Встроена защита от перегрева, перезаряда и короткого замыкания.





Корпус наушников выполнен с упором на эргономику и лёгкость. Мягкие амбушюры из протеиновой кожи и дышащей сетки уменьшают давление и нагрев во время использования, а регулируемое оголовье автоматически подстраивается под форму головы. Чашки можно поворачивать на 90 градусов для удобного хранения.

Fengming S1 доступны в двух цветах — серебристом (Stardust Silver) и чёрном (Shadow Black). Модель поддерживает кодеки SBC и AAC, а также Bluetooth-профили HSP, HFP, A2DP, AVRCP и BLE.