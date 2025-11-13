Компания JVC Kenwood анонсировала новые беспроводные наушники Victor WOOD master — флагманскую модель в линейке WOOD Series. Устройство оснащено первым в отрасли гибридным деревянным драйвером Hybrid WOOD Driver, который сочетает целлюлозу и африканское розовое дерево в диафрагме. Такая конструкция обеспечивает чистое, детализированное звучание и точную передачу всех частот. По словам производителя, это лучшие по качеству звука беспроводные наушники Victor на сегодняшний день.

WOOD master также предлагают один из самых высоких уровней шумоподавления в мире — благодаря отдельному высокопроизводительному чипу и микрофонам Knowles.

Модель оснащена системой Personalized Sound, которая анализирует форму уха пользователя и подстраивает звук под индивидуальные особенности. Также поддерживается технология пространственного звучания Spatial Audio, создающая эффект студийного прослушивания. Настройкой звука занимались инженеры Victor Studio.

Victor WOOD master стали первыми полностью беспроводными наушниками, использующими самовосстанавливающееся покрытие — мелкие царапины на корпусе со временем исчезают. Корпус защищён от пыли и влаги по стандарту IP55, а гарантия на устройство составляет три года.

Время автономной работы достигает 10,5 часа без подзарядки и до 31,5 часа с зарядным футляром. Поддерживается беспроводная зарядка по стандарту Qi, а быстрая зарядка обеспечивает 100 минут воспроизведения всего за 15 минут подключения.





Наушники поддерживают Bluetooth 6.0, аудиокодек LDAC, мультиподключение к нескольким устройствам и низкую задержку в игровом режиме. Масса каждого наушника составляет около 6,5 грамма. В комплект входят новые амбушюры Spiral Dot Pro SF, обеспечивающие плотную посадку и комфорт при длительном использовании.

Продажи Victor WOOD master стартуют в конце ноября. Модель будет доступна в двух цветах — Sunburst Brown и Piano Black — по цене около 41 800 иен.