JVC Kenwood анонсировала новую портативную беспроводную колонку Victor SP-WS10BT, созданную для пользователей, которым нужно более разборчивое звучание диалогов без увеличения общей громкости. Новинка входит в линейку устройств Mimiraku, предназначенных для поддержки слуха. Старт продаж намечен на конец ноября, ориентировочная цена около $200.

Колонка использует цифровую беспроводную систему 2,4 ГГц, обеспечивающую минимальную задержку. По данным JVC, задержка между передатчиком и колонкой составляет около 30 мс. Передатчик подключается к телевизору через оптический вход или 3,5-миллиметровый аналоговый разъём и питается от собственного адаптера.

Акустика построена по двухполосной схеме: два твитера, один низкочастотный динамик и крупный пассивный излучатель. Корпус выполнен из MDF для снижения вибраций и повышения чёткости звучания. Такая конструкция улучшает средние и высокие частоты, а также обеспечивает более уверенный бас для компактного размера. Предусмотрены три режима звучания: Clear, Music и Movie. Режим Clear Voice усиливает разборчивость речи.

Колонка оснащена Bluetooth 5.4 для проигрывания музыки со смартфонов и планшетов, поддерживает кодеки SBC и AAC. Переключение между звуком ТВ и Bluetooth осуществляется одной кнопкой.

В оформлении используется верхняя панель из натурального орехового дерева и складная алюминиевая ручка для удобной переноски. Вес устройства составляет около 1 052 г, время автономной работы — до 15 часов. Есть возможность воспроизведения во время зарядки. Три светодиода показывают уровень заряда.





Дополнительно предусмотрены 3,5-миллиметровый вход для внешнего аудио, разъём для наушников, крупные физические кнопки управления, функция автоотключения и простой процесс сопряжения с передатчиком. Размеры колонки — 210 × 85 × 92 мм, передатчика — 72 × 20 × 53 мм.