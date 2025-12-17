Компания Portronics выпустила новую беспроводную акустическую систему, призванную добавить энергии любой вечеринке. Модель Iron Beats 5 Prime с мощностью 250 Вт предлагает крупные аудиодрайверы, RGB-подсветку и функции караоке. Ниже — все ключевые подробности.

Новые party-колонки разработаны с учётом потребностей современного пользователя и предназначены для домашних вечеринок, мероприятий на открытом воздухе и других массовых собраний. Iron Beats 5 Prime обеспечивают мощный звук на 250 Вт благодаря двум 8-дюймовым сабвуферам с фирменной технологией усиления басов. При этом Portronics делает акцент не только на звуке, но и на визуальной составляющей — устройство оснащено RGB-светодиодными полосами.

Подсветка выполнена в форме смайлика, создавая динамичное световое оформление для вечеринок. Для ещё большего веселья в комплект входит UHF-микрофон для караоке, а также функция Echo Control, обеспечивающая чистый и эффектный вокал при совместном пении с друзьями и семьёй. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 8 000 мА·ч, которого хватает примерно на 6 часов воспроизведения музыки. Колонка подключается по Bluetooth 5.3, а также поддерживает проводные соединения через USB, AUX-вход и другие интерфейсы.

Ещё одной важной особенностью устройства стал портативный дизайн: колонка оснащена ручкой и колёсами, что позволяет легко перемещать её с места на место. Колонка доступна только в чёрном цвете по цене около 155 долларов.